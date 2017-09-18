ضبط عاطل في القليوبية تحرش لفظيًا بفتاة وقتل أخيها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قتل عاطل بمساعدة ثلاثة آخرين سائق "توك توك" في مشاجرة نشبت بينهم بعد أن تحرش الأول لفظيًا بشقيقة المجني عليه.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بوصول "أحمد. ش, م" 25 سنة - سائق "توك توك"، جثة هادمة إثر تلقيه عدة طعنات.

انتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه عاتب المتهم الأول على معاكسته شقيقته فنشبت بينهما مشاجرة، طعن الأول على إثرها المجني عليه بمساعدة ثلاثة من زملائه، ما أدى إلى وفاة سائق التوك توك في الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين: "عبدالله. س. ح - ٢١ سنة"، وشهرته عبدالله بقدونس، و"محمود. ح - ٢١ سنة"، و"مصطفى. ع. م - ٢١ سنة"، و"يوسف. ع - ١٨ سنة".

وحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة للتحقيق.​