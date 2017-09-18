أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل في القليوبية تحرش لفظيًا بفتاة وقتل أخيها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل في القليوبية لفظيًا بفتاة وقتل أخيها

12:18 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

ضبط عاطل في القليوبية تحرش لفظيًا بفتاة وقتل أخيها

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قتل عاطل بمساعدة ثلاثة آخرين سائق "توك توك" في مشاجرة نشبت بينهم بعد أن تحرش الأول لفظيًا بشقيقة المجني عليه.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بوصول "أحمد. ش, م" 25 سنة - سائق "توك توك"، جثة هادمة إثر تلقيه عدة طعنات.

انتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه عاتب المتهم الأول على معاكسته شقيقته فنشبت بينهما مشاجرة، طعن الأول على إثرها المجني عليه بمساعدة ثلاثة من زملائه، ما أدى إلى وفاة سائق التوك توك في الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين: "عبدالله. س. ح - ٢١ سنة"، وشهرته عبدالله بقدونس، و"محمود. ح - ٢١ سنة"، و"مصطفى. ع. م - ٢١ سنة"، و"يوسف. ع - ١٨ سنة".

وحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة للتحقيق.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس متهمين زرعا قنابل عسكرية في حديقة ابن عمهما بالقليوبية لتوريطه

    أخبار

  • ضبط صاحب مركز طبي ببنها هارب من 20 حبس

    أخبار

  • القبض على 3 قتلوا سائق "توك توك" لسرقته في الدقهلية

    أخبار

  • وفاة طفل جراء اصطدام سيارة بـ"توك توك" في دمياط

    أخبار

إعلان

ebb76bc296.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية