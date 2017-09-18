بالفيديو.. لحظة انهيار عقار أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة انهيار عقار في مدينة أسيوط، أثبت تقرير المعاينة الأولية بشأنه تحرير 3 محاضر سابقة ضد مالكه تتهمه بتخريبه الذي أدى إلى انهياره.

وكان المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات محافظة أسيوط، أول من أمس السبت، بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق يقع بمنطقة قلتة في 25 شارع أحمد مدحت، ناصية شارع محمد علي مكارم.

وقال سكرتير عام المحافظة، إنه وفقًا لتقرير المعاينة الأولي تبين أن العقار مبني بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخراسانية وملحق به محل تجاري بالطابق الأرضي من الناحية البحرية. كما تبين انهيار الدور العلوي الأول والثاني والثالث من الناحية الشرقية فقط.

وأكد سكرتير عام المحافظة تحرير 3 محاضر تخريب ضد صاحب العقار وعدة محاضر لإيقاف أعمال هدم كان شرع بها.

وأضاف طلعت عبدالوهاب، رئيس حي غرب، أنه بالرجوع للسجلات تبين تحرير محضر إيقاف أعمال رقم 918 لسنة 2017 ومحضر تخريب رقم 580 لسنة 2017، وأنه تمت مخاطبة قسم أول أسيوط لاستدعاء صاحب العقار، وأخذ التعهدات عليه بعدم القيام بأي أعمال تخريب إلا أن المخالف استمر في أعمال التخريب وحرر له قرار إيقاف أعمال آخر رقم 2204 لسنة 2017، ومحضر تخريب رقم 1358 لسنة 2017 بهدم الحوائط في بعض الأدوار، وتم تحرير محضر تخريب رقم 1383 لسنة 2017 بهدم جزء من السقف وحوائط الدور الأرضي.

وشدد تقرير المعاينة الأولي على سرعة عرض الموقف على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار اللازم مع فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المارة والجيران وقطع المرافق عن العقار.

ولم يسجل في الحادث وقوع إصابات.