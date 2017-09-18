مطار الحسين الدولي سيستقبل كافة الرحلات المقررة في غضون ساعات

عمان - (أ ش أ)

أكد مدير الإعلام والاتصال في سلطة العقبة الخاصة الدكتور عبدالمهدي القطامين، أن مطار الحسين الدولي في العقبة (جنوبي الأردن) سيستقبل كافة الرحلات المقررة في غضون الساعات القادمة، لافتاً إلى أنه لم يتم منع الدخول إلى المطار.

وقال القطامين - في تصريح مساء اليوم الأحد - إن إدارة المطار قررت إرجاء الرحلات الجوية من وإلى المطار لحين الانتهاء من سحب الطائرة التي خرجت عن المدرج صبيحة اليوم الأحد وركنها في مكان آمن.

وأكد القطامين أنه لا صحة مطلقا لما تم نشره ببعض وسائل الإعلام عن إيقاف الرحلات إلى أجل غير مسمى، لافتًا إلى أن المطار سيستقبل كافة الرحلات المقررة في غضون الساعات القادمة وأنه لم يتم منع الدخول إلى المطار كما أشارت تلك الوسائل.

وكانت طائرة أردنية خرجت عن المدرج صباح اليوم وتجاوزته إلى المنطقة الرملية الممتدة بجانبه، ولم يصب أي راكب بأذى.