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مشاورات أميركية روسية للحفاظ على منطقة "خفض التوتر" الرابعة

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مصراوي Masrawy

مشاورات أميركية روسية للحفاظ على منطقة "خفض التوتر" الرابعة

12:07 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

رئيس الاركان الاميركي

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن رئيس الاركان الاميركي، الأحد، أن الولايات المتحدة وروسيا أجرتا مشاورات للحفاظ على منطقة "خفض التوتر" في وادي الفرات في سوريا حيث ينفذ جيشا البلدين عمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك بعد حادث نسب إلى .

وقال الجنرال جو دانفورد، لصحافيين في طائرة تقله من تيرانا حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الاطلسي: "تحدثت إلى الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس الاركان الروسي، مساء السبت: " فيما تشاور وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في هذا الصدد مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

واتهمت "قوات سوريا الديموقراطية" التي تدعمها واشنطن، السبت، الطيران الروسي بقصف مقاتلين تابعين لها في شرق سوريا، الامر الذي نفته موسكو في حين أكده التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن.

وأضاف دانفورد: "ينفذ الروس عملية في دير الزور، وقالوا إن مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية فروا من دير الزور وانتقلوا الى شرق نهر الفرات. فطاردوهم شرق الفرات مستخدمين مقاتلات للقوات الروسية والنظام السوري. لقد اكدوا انهم قصفوا منطقة شرق الفرات، لكن بعض هذه الضربات طاولت مناطق قريبة واصابت قوات سوريا الديموقراطية التي ندعمها".

وأوضح: "اننا اجرينا اتصالات على كل المستويات لاعادة جعل الفرات منطقة خفض توتر"، مبديا اسفه لهذا الحادث الذي يشكل "فشلا" لمساعي خفض التوتر.

ويشهد الشرق السوري راهنا هجومين منفصلين لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من دير الزور. فالجيش السوري بدعم من موسكو يركز عملياته في مدينة دير الزور نفسها فيما تقاتل قوات سوريا الديموقراطية في شرق المحافظة باسناد جوي من التحالف.

وأقر رئيس الاركان الاميركي بان: "الوضع في هذه المنطقة بالغ التعقيد"، معتبرا أن "خفض التوتر حاليا هو اكثر صعوبة مما كان قبل بضعة أشهر. لذا، نبذل جهودا حثيثة لاعادة احياء اطار خفض التوتر".

لكنه لم يوضح ما اذا كان الجانب الروسي اعلن التزامات، ملاحظا انه "لم تتم تسوية كل المشاكل".

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