عاهل الأردن والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان في نيويورك تطورات المنطقة

عمان - نيويورك - (أ ش أ)

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، التطورات الإقليمية الراهنة، والدور الذي يقوم به الأردن والمنظمة الأممية لإيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة .

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أن اللقاء تناول التطورات على الساحة السورية، خصوصا ما يتصل بمناطق خفض التوتر، والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي للأزمة، ضمن مسار جنيف، إضافة إلى الأوضاع في العراق.

وركز اللقاء على أهمية كسر الجمود في عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض الأعباء الإضافية التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة، وضرورة زيادة دعم المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين، خصوصا الأردن، لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الارتقاء بعملها في المجالات الإغاثية والإنمائية وحل النزاعات الدولية.