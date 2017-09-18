ثمانية قتلى و77 جريحا في عاصفة في غرب رومانيا

بوخاريست - (أ ف ب):

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 77 آخرون بجروح في غرب رومانيا، الأحد، بسبب عاصفة هبت بصورة مفاجئة وبلغت سرعة رياحها 100 كلم/ساعة، كما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزراة إن العاصفة التي لم تدم طويلا ولكن التي كانت قوتها كبيرة جدا فاجأت سكان منطقة تيميسوارا الواقعة في غرب رومانيا قرب الحدود مع المجر، قبل أن تتجه شمالا نحو أوكرانيا.

وسقط غالبية القتلى بينما كانوا في الخارج. وقتل رجل بعدما سقطت شجرة عليه ولقي ثان المصير نفسه بعدما سقطت عليه لوحة اعلانات.

وبين الجرحى طفلان حالتهما حرجة.

وقال نيكولاي روبو، رئيس بلدية تيميسوارا لقناة "ديجي 24" التلفزيونية الخاصة، إن العاصفة "اقتلعت أشجارا وسقوفا. لقد قلبت شاحنات وقطعت شبكتي الماء والكهرباء. لم نتلق اي تحذير من هكذا ظاهرة. توقعات الطقس لم تذكر سوى هطول امطار".

من جهتها، قالت تيودورا كومباناشو، الخبيرة في الادارة الوطنية للارصاد الجوية، إن العاصفة "لم تكن متوقعة" وقوتها "نادرة"، وعزتها إلى موجة حر استمرت لايام عديدة بصورة غير معهودة.

وهبت العاصفة بعد الظهر في تيميسيورا حيث حصدت خمسة قتلى، ثم اتجهت شمالا واجتازت سريعا مسافة تزيد عن 400 كلم.

وأقرت وزيرة الداخلية كارمن دان بأن "كل شيء جرى بسرعة كبيرة"، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت في المساء خلية طوارئ للوقوف على اضرار العاصفة.