أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ثمانية قتلى و77 جريحا في عاصفة في غرب رومانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ثمانية قتلى و77 جريحا في عاصفة في غرب رومانيا

12:05 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

ثمانية قتلى و77 جريحا في عاصفة في غرب رومانيا

ثمانية قتلى و77 جريحا في عاصفة في غرب رومانيا

بوخاريست - (أ ف ب):

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 77 آخرون بجروح في غرب رومانيا، الأحد، بسبب عاصفة هبت بصورة مفاجئة وبلغت سرعة رياحها 100 كلم/ساعة، كما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزراة إن العاصفة التي لم تدم طويلا ولكن التي كانت قوتها كبيرة جدا فاجأت سكان منطقة تيميسوارا الواقعة في غرب رومانيا قرب الحدود مع المجر، قبل أن تتجه شمالا نحو أوكرانيا.

وسقط غالبية القتلى بينما كانوا في الخارج. وقتل رجل بعدما سقطت شجرة عليه ولقي ثان المصير نفسه بعدما سقطت عليه لوحة اعلانات.

وبين الجرحى طفلان حالتهما حرجة.

وقال نيكولاي روبو، رئيس بلدية تيميسوارا لقناة "ديجي 24" التلفزيونية الخاصة، إن العاصفة "اقتلعت أشجارا وسقوفا. لقد قلبت شاحنات وقطعت شبكتي الماء والكهرباء. لم نتلق اي تحذير من هكذا ظاهرة. توقعات الطقس لم تذكر سوى هطول امطار".

من جهتها، قالت تيودورا كومباناشو، الخبيرة في الادارة الوطنية للارصاد الجوية، إن العاصفة "لم تكن متوقعة" وقوتها "نادرة"، وعزتها إلى موجة حر استمرت لايام عديدة بصورة غير معهودة.

وهبت العاصفة بعد الظهر في تيميسيورا حيث حصدت خمسة قتلى، ثم اتجهت شمالا واجتازت سريعا مسافة تزيد عن 400 كلم.

وأقرت وزيرة الداخلية كارمن دان بأن "كل شيء جرى بسرعة كبيرة"، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت في المساء خلية طوارئ للوقوف على اضرار العاصفة.

هذا المحتوى من

4750551782.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في عاصفة في رومانيا

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • الأمريكيون المنقسمون يرون في العاصفة هارفي فرصة للتضافر

    أخبار

  • آلاف في رومانيا يتظاهرون احتجاجا على إصلاحات حكومية في القضاء

    أخبار

إعلان

5094d23e4b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر

"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية