"الغنايمة" تودع شهيد الواجب الملازم أول محمد وحيد

ودع الآلاف من مدينة سيدى سالم وقرية الغنايمة شهيد مصر الملازم أول محمد وحيد عبد الخالق أبو موسى فى جنازة عسكرية الذى لقى حتفه أثناء عمله بكمين الشلاق بشمال سيناء مع آخر وإصابة آخرين برصاصات غادره ودفن جثمانه بمدافن القرية.

وأعرب أهالى القرية عن حزنهم الشديد لوفاة الشهيد وهم يحملون صور الشهيد ولافتات مكتوب عليها لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ووقفوا طوابير بمدخل القرية.

أكد وحيد عبد الخالق أبو موسى "مدرس بمدرسة الغنايمة " كان نجله محبوباً بين الحميع الجميع وقد التحقلأداء الخدمة العسمرية من عامين وهو حاصل على ليسانس حقوق وكنا قد خطبنا له منذ حوالى ستة أشهر وكان مقررا زفافهما بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

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