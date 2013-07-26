أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الغنايمة" تودع شهيد الواجب الملازم أول محمد وحيد

Google+ Print
"الغنايمة" تودع شهيد الواجب الملازم أول محمد وحيد "الغنايمة" تودع شهيد الواجب الملازم أول محمد وحيد

ودع الآلاف من مدينة سيدى سالم وقرية الغنايمة شهيد الملازم أول محمد وحيد عبد الخالق أبو موسى فى جنازة عسكرية الذى لقى حتفه أثناء عمله بكمين الشلاق بشمال سيناء مع آخر وإصابة آخرين برصاصات غادره ودفن جثمانه بمدافن القرية.

وأعرب أهالى القرية عن حزنهم الشديد لوفاة الشهيد وهم يحملون صور الشهيد ولافتات مكتوب عليها لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ووقفوا طوابير بمدخل القرية.

أكد وحيد عبد الخالق أبو موسى "مدرس بمدرسة الغنايمة " كان نجله محبوباً بين الحميع الجميع وقد التحقلأداء الخدمة العسمرية من عامين وهو حاصل على ليسانس حقوق وكنا قد خطبنا له منذ حوالى ستة أشهر وكان مقررا زفافهما بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط