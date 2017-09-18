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وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في عاصفة في رومانيا

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مصراوي Masrawy

وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في عاصفة في رومانيا

11:49 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في عاصفة في رومانيا

وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في عاصفة في رومانيا

بوخارست - (د ب أ):

توفى أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرين، بعد ظهر اليوم الأحد، خلال عاصفة ضربت مقاطعة تيميس غربي رومانيا، بحسب إدارة حالات الطوارئ.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة ايلينا ميجيريا: "توفيت امرأة في حديقة الحيوان، بينما توفي رجل في فندق بارون، في تيميشوارا، جراء سقوط لوحة اعلانات عليه. وفقد شخصان آخران حياتهما في بوزياس، وجرح 12 شخصا آخرين، وتم تنشيط فريقنا ، الذي يعمل حاليا على تنظيف الأرصفة والطرق و رفع المركبات من تحت الأشجار الساقطة،وأسلاك الكهرباء الساقطة، إضافة إلى تنظيف الأسطح المتضررة "،بحسب وكالة الأنباء الرومانية.

وطبقا لما ذكرته هيئة الارصاد الوطنية، فقد تم اصدار تحذير باللونين البرتقالي والأصفر من سوء الاحوال الجوية، وهبوب رياح قوية و سقوط امطار غزيرة، وحدوث ظواهر جوية خطيرة بشأن أربع مقاطعات فى جنوب غربي رومانيا وهى تيميس وبيهور وهوندوارا وكاراس سيفيرين.

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