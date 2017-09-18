​"الوفد" يبحث إسقاط عضوية أحد نوابه بعد انضمامه لحزب آخر

كتبت- مروة شوقي:

أكد حزب الوفد، أنه سيتقدم بمذكرة رسمية لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الرسمية لإسقاط عضوية النائب محمد سليم، لمخالفته أحد شروط العضوية المنتخب عليها.

وذكر الحزب، في بيان صحفي، أن "سليم" قدم في وقت سابق شيكا بقيمة مليون جنيه على سبيل التبرع للحزب أثناء فترة الانتخابات النيابية وتبين أن هذا الشيك بدون رصيد.

وأضاف البيان أن "الوفد" ترفع الحزب حينها عن اتخاذ موقفا ضد "سليم" حفاظا عليه كنائب وحفاظا على الشكل العام للحزب رغم أن التبرع الحزبي ملزم ولا يجوز التراجع عنه أو الاخلال به بهذا الشكل.

وبحسب البيان فإن سليم، قد ترشح ونجح ممثلًا عن حزب الوفد بقائمة في حب مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مصر ثم تفاجأ الحزب بتوليه منصبا قياديا بأحد الأحزاب مما يخالف أحكام المواد ١١٠ من الدستور و٦ من قانون مجلس النواب و ٣٨٦ من لائحة مجلس النواب.

ونوّه الوفد أن إسقاط عضوية سليم، سيتصدر جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا الأسبوع المقبل.