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نيبوشا: سعيد بمستوى الزمالك وأفتقد هذا الثنائي الهام

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نيبوشا: سعيد بمستوى الزمالك وأفتقد هذا الثنائي الهام نيبوشا: سعيد بمستوى الزمالك وأفتقد هذا الثنائي الهام

التحرير

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أكد المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك خلال المؤتمر الصحفي، لمواجهة الداخلية في الدوري العام، أن الفوز بثلاثية أمر مريح ولكن في كرة القدم هناك أفضل ومن الصعب أن نهاجم 90 دقيقة وأنا سعيد بالأداء الدفاعي والهجومي.

وأضاف المدرب أنه بصفة عامة الفريق سيطر على المباراة وحقق نتيجة جيدة معربًا عن تهنئته للاعبين والجماهير على النتيجة وأعلم جيدًا أن الجماهير منتظرين الأداء والنتائج.

وقال المدير الفني إن الفريق خلال مواجهة اليوم كان مسيطر على مجريات الأمور وكان هناك روح عالية كأن هناك 22 لاعبًا في أرض الملعب.

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وأشار المدير الفني أن الفريق خاض المباراة بدون ثنائي مهم مثل أيمن حفني وعلي جبر ولاعبين اخرين مؤكدًا أن الـ30 لاعبا ضمن الفريق وليس مجرد التركيز علي 11 لاعباً.

وشدد نيبوشا على أنه لم يكن راضي عن التعادل مع الانتاج ولو أعيدت ظروف المباراة كنا سنفوز عليهم مشيرًا إلى أن محمد مجدي مدافع الفريق كان مصاب في الموسم الماضي بأكمله ويتحسن مع الوقت وعليه أن يتطور بشكل أفضل وانا أقوم بدعمه بشكل مناسب.

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التحرير

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