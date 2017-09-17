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«الغطاس الجديد».. جماهير الزمالك تشبه عبدالله جمعة بـ «أبوتريكة» (صور)

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«الغطاس الجديد».. جماهير الزمالك تشبه عبدالله جمعة بـ «أبوتريكة» (صور) «الغطاس الجديد».. جماهير الزمالك تشبه عبدالله جمعة بـ «أبوتريكة» (صور)

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اكتسح نادي ، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري.

واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء وهمية لصالح الزمالك بعد سقوط عبدالله جمعة، وسط اعتراض من لاعبي الداخلية، ونجح محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك المنضم للفريق من طلائع الجيش في ترجمة ركلة الجزء لهدف في الدقيقة 59 من أحداث المباراة.

وتسببت ركلة جزاء عبد الله جمعة في جدلًا كبيرًا، حيث ألقى جمعة بنفسه في منطقة الجزاء بشكل غريب، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك.

ضربة جزاء الزمالك الوهمية أمام الداخلية (2)

وسخر عدد من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك-تويتر) وقامت بتشبيه لاعب الفريق عبدالله جمعة بنجم النادي الأهلي ومنتخب  السابق محمد أبوتريكة في طريقة الحصول على ركلات الجزاء بطريقة وهمية خاصة وأن عبد الله جمعة يرتدى رقم 22 وهو نفس الرقم الذي ارتداه نجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة.

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تعليقات جماهير الزمالك

تعليقات جماهير الزمالك

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التحرير

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