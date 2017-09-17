طارق يحيى بعد الفوز على الداخلية: «الناس حاسة بتغيير» (فيديو)

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قال طارق يحيى، المدرب العام لنادي الزمالك، إن فريقه صادفه سوء توفيق في إنهاء الهجمات طوال الشوط الأول لمباراته أمام الداخلية، رغم الاستحواذ على الكرة، مشيرًا إلى أنه سعيد بالفوز والنتيجة، معلقًا: «الناس حاسة بتغيير».

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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ووجه «يحيى»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، الشكر للاعبين على الاداء والاصرار طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن الزمالك يركز على البطولة وليس للفوز في مباراة واحدة.