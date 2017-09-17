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طارق يحيى بعد الفوز على الداخلية: «الناس حاسة بتغيير» (فيديو)

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طارق يحيى بعد الفوز على الداخلية: «الناس حاسة بتغيير» (فيديو) طارق يحيى بعد الفوز على الداخلية: «الناس حاسة بتغيير» (فيديو)

التحرير

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قال طارق يحيى، المدرب العام لنادي ، إن فريقه صادفه سوء توفيق في إنهاء الهجمات طوال الشوط الأول لمباراته أمام الداخلية، رغم الاستحواذ على الكرة، مشيرًا إلى أنه سعيد بالفوز والنتيجة، معلقًا: «الناس حاسة بتغيير».

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز. 

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ووجه «يحيى»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، الشكر للاعبين على الاداء والاصرار طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن الزمالك يركز على البطولة وليس للفوز في مباراة واحدة.

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التحرير

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