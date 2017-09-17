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مدرب الداخلية: خسرنا من الزمالك بركلة جزاء وهمية (فيديو)

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مدرب الداخلية: خسرنا من الزمالك بركلة جزاء وهمية (فيديو) مدرب الداخلية: خسرنا من الزمالك بركلة جزاء وهمية (فيديو)

التحرير

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قال علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، إن الحكم محمد معروف احتسب ركلة جزاء وهمية ضد فريقه لصالح ، غيرت مسار اللقاء بين الفريقين، وأخرجت لاعبي فريقه عن تركيزهم بسبب شعورهم بالظلم.

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف «عبد العال»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه نجح في الحد من خطورة مفاتيح لعب الفريق الأبيض، ولولا ركلة الجزاء التي حصل عليها عبد الله جمعة، فلم يكن بامكان الزمالك تحقيق الفوز. 

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