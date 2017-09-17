تحقق نبوءة مدرب الداخلية.. الحكم يهدي الزمالك ركلة جزاء وهمية

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تحققت نبوءة علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، بشأن الحكم محمد معروف الذي أدار مباراة الزمالك والفريق الشرطي، اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

علاء عبد العال، أبدى في تصريحات صحفية قبل المباراة تخوفه من الحكم محمد معروف، خاصة وأنه كان له سابقة ليست جيدة، عندما أدار مباراتين للداخلية، تعرض فيها الفريق الشرطي للظلم، وبالتحديد أمام الزمالك عندما ألغى هدفًا صحيحًا بعد تخطي الكرة، مرمى الفريق الأبيض، إلا أن الحكم تغاضى عن احتسابها.

كما أكد مدرب الداخلية، أن الحكم أدار عددًا من مباريات الزمالك الموسم الماضي، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، لذلك أخشى أن يتخذ قرارات عكسية ضد فريقي تخدم الأبيض.

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وبالفعل تحققت نبوءة علاء عبد العال، بعدما ظهر الحكم بمستوى ضعيف واحتسب ركلة جزاء وهمية للزمالك، حيث ألقى عبد الله جمعة بنفسه في منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك ليثير حالة من الجدل.

واكتسح نادي الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري