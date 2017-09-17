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ريال مدريد يضرب سوسيداد بثلاثية فى الدورى الأسبانى

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ريال مدريد يضرب سوسيداد بثلاثية فى الدورى الأسبانى ريال مدريد يضرب سوسيداد بثلاثية فى الدورى الأسبانى

التحرير

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فاز فريق ريال مدريد على نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب أنويتا، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدورى الأسبانى.

أحرز الهدف الأول لريال مدريد اللاعب بورخا مايورال فى الدقيقة الـ19، قبل أن يعادل كيفين رودريجز لاعب سوسيداد النتيجة فى الدقيقة الـ28، لينتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

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وبدأت أحداث الشوط الثانى بضغط مكثف من جانب لاعبي الريال أسفر عن تسجيل لاعب سوسيداد هدفًا فى مرماه، قبل أن  ينجح اللاعب جاريث بيل من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ61 من بعد إنطلاقة أكثر من رائعة فى سباقه مع مدافع سوسيداد على الكرة  نجح الويلزى من وضعها فى الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ8 فى المركز الرابع، بينما تجمد  رصيد سوسيداد عند النقطة الـ9 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الأسبانى.

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التحرير

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