أمن الشرقية يدفع بـ4 تشكيلات لحماية المتظاهرين بمحيط مبنى المحافظة

دفعت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء محمد كمال مدير امن الشرقية، بـ4 تشكيلات من قوات الأمن، للتواجد بمحيط مبنى المحافظة وديوان عام قصر ثقافة الزقازيق، لتأمين المشاركين فى مليونية ضد الإرهاب، التى دعا إليها الفريق أول عبد الفتاح السيسى فيما تم التعزيز بحوالى 5 تشكيلات داخل مديرية الأمن تحسبا لأى تجاوزات.

وأعلن ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، أنهم على قلب رجل واحد لتأمين وحماية المشاركين فى مليونية ضد الإرهاب بأرواحهم.

وفى سياق متصل، قامت اللجان الشعبية أمام مبنى المحافظة بعملها على أكمل وجه وتفتيش المتوافدين للتظاهر.