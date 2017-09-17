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بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل النقيب العام لمعلمي مصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل النقيب العام لمعلمي

11:37 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:
استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مساء اليوم الأحد، خلف الزناتي النقيب العام لمعلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لمناقشة أحوال المعلمين وسُبل الارتقاء بعناصر المنظومة التعليمية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على دعم العملية التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم، خاصة وأن العام الدراسي السابق شهد تطبيق المحافظة تجربة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة وتشجيع الطلاب على الانتظام بها كونها التي تشكل شخصية الطلاب وسلوكه الإيجابي.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم من أجل دعم المنظومة التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب من خلال توفير الأجواء المناسبة لهم لتلقي العلم داخل المدرسة بعد إغلاق مراكز التعليم الموازي التي كانت السبب الرئيسي في تراجع معدلات النجاح في جميع المراحل الدراسية المختلفة.​

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