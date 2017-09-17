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البشير: الصراعات التي يشهدها السودان بدأت قبل الاستقلال

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مصراوي Masrawy

البشير: الصراعات التي يشهدها السودان بدأت قبل الاستقلال

11:19 م الأحد 17 سبتمبر 2017

البشير: الصراعات التي يشهدها السودان بدأت قبل الاستقلال

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - (أ ش أ):
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الصراعات التي تشهدها بلاده لم تكن وليدة عهد قريب ، بل بدأت قبل الاستقلال وتأتي في إطار الإستهداف وتحجيم الدور في المنطقة نسبة لما يتمتع به السودان من موقع استراتيجي وموارد طبيعية.

وأكد البشير ـ خلال لقائه اليوم الأحد بالخرطوم وفداً أمريكياً يضم خبراء وناشطين إعلاميين، برئاسة كينيث كارلسون ـ حرص على تحقيق السلام والإستقرار في كافة أنحاء البلاد بما يمهِّد الطريق للتنمية والإزدهار.

وأوضح أن سعي الحكومة لتحقيق السلام في البلاد تم إثباته بالاتفاقيات التي وقعتها مع الحركات المسلحة وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل ، لافتاً إلى تأكيد الوسطاء الدوليين على رغبة الحكومة في تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأشار إلى قبول الحكومة السودانية بالمبادرة الأمريكية لإيصال المساعدات للمتأثرين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة مؤخراً ما زال صامداً.

وقال إن الوضع الطبيعي هو رفع العقوبات نسبة لالتزام السودان بتنفيذ كافة المسارات التي تم الإتفاق عليها بشهادة الولايات المتحدة نفسها.

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