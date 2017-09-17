مقتل قائد شعبة استخبارات عسكرية شمالي دارفور بالسودان

الخرطوم - (أ ش أ):

قتل أحد المسلحين قائد شعبة الإستخبارات العسكرية باللواء (21) مشاة بمحلية كبكابية الواقعة غرب ولاية شمال دارفور بالسودان.

وأوضح مصدر عسكري باللواء (21) بكبكابية لموقع سودان تربيون بأن إثنين من المسلحين يستقلان دراجة نارية إعتديا على صاحب محل تجاري وحاولا نهبه ، إلا أنه رفض تسليمهما ممتلكاته وتبادل معهما إطلاق النار وأصاب أحدهما ونقله رفيقه إلى مستشفي كبكابية.

وأضاف المسؤول العسكري "ذهب قائد الاستخبارات العسكرية الملازم أول عمر محمد التوم ضراع لتفقد الوضع في المستشفى لمعرفة ما حدث، وأثناء دخوله من البوابة أطلق عليه الجاني وابلا من الرصاص ؛ ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد أدى لوفاته".

وتابع أن السلطات الأمنية بالمحلية تمكنت من القبض على المتهم وتم تدوين بلاغ بمركز الشرطة المحلية.