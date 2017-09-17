عضو بـ«دفاع البرلمان»: تحركات مصر الدولية أصبحت واضحة وصريحة

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قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح له بعرض التجربة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، ونجاح الدولة فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد مصر من كافة الجوانب.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن الرئيس والوفد المرافق له من المنتظر أن يلتقي كبرى الشركات العالمية فى الولايات المتحدة، وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، مما يسمح بتجديد الشراكة مع الشركات العاملة فى مصر مع ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة لتوضيح رؤية مصر فى مختلف القضايا العالقة على المستوى العالمى.

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وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن تحركات الدولة على المستوى الخارجى توضح أن مصر انتقلت من المنطقة الرمادية فى السياسات، لمنطقة الوضوح والصراحة والموقف المعروف على مختلف القضايا.