أخبار عاجلة

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو بـ«دفاع البرلمان»: تحركات مصر الدولية أصبحت واضحة وصريحة

Google+ Print
عضو بـ«دفاع البرلمان»: تحركات مصر الدولية أصبحت واضحة وصريحة عضو بـ«دفاع البرلمان»: تحركات مصر الدولية أصبحت واضحة وصريحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، للولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح له بعرض التجربة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، ونجاح الدولة فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد من كافة الجوانب.

وأشار في بيان له اليوم إلى أن الرئيس والوفد المرافق له من المنتظر أن يلتقي كبرى الشركات العالمية فى الولايات المتحدة، وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، مما يسمح بتجديد الشراكة مع الشركات العاملة فى مصر مع ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة لتوضيح رؤية مصر فى مختلف القضايا العالقة على المستوى العالمى.

شاهد أيضا

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن تحركات الدولة على المستوى الخارجى توضح أن مصر انتقلت من المنطقة الرمادية فى السياسات، لمنطقة الوضوح والصراحة والموقف المعروف على مختلف القضايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية