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محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة مواجهة السيول

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مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة مواجهة السيول

11:22 م الأحد 17 سبتمبر 2017

محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة مواجهة السيول

اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

الغردقة - أ ش أ:

استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، خطة المحافظة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة السيول؛ في حال حدوثها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة السيول واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة مزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط للسيطرة على أي سيول، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين، مضيفًا أنه لا بد من مضاعفة الجهود والإمكانيات والقدرات لرفع كفاءة العمل بكافة أجهزة المحافظة وأن تكون نقاط التمركز قريبة من الأماكن التي تشهد اندفاع للمياه.

وأشار عبد الله، إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة مثل هذه الظروف، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وتلافي أى أخطاء.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد 24 ساعة لتلقي أى بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، مشدداً على أنه لن يسمح بالتهاون في تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة، وبضرورة الالتزام بالتعليمات التي يجب اتخاذها في حالة حدوث السيول.

وأضاف أن المحافظة أنشأت العديد من السدود والبحيرات الصناعية بمختلف مدنها للتصدي للسيول في حال حدوثها وتخزين مياه السيل والاستفادة منها في أعمال الزراعة.​

هذا المحتوى من

Asha

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