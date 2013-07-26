آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى المنصورة للمشاركة فى مليونية "لا للإرهاب"

استقل الآلاف من أهالى محافظة الدقهلية، القطار القادم من مدينة المطرية، والمتجهة إلى مدينة المنصورة، للمشاركة فى المظاهرات المؤيدة للجيش لمواجهة الإرهاب.

وقام مئات الركوب بالوقوف على سطح القطار نظرا للازدحام الشديد وتكدس المواطنين لحضور فعاليات العروس الجماهيرى اليوم بميدان الثورة بالمنصورة ومختلف ميادين مصر لإعطاء التفويض للفريق السيسى والقوات المسلحة والشرطة للتصدى للإرهاب ومواجهة الفوضى والعنف الذى يقوم به جماعة الإخوان .

وأكد نسيم البلاسى نقيب الفلاحين بالدقهلية أنه تم الاستعانة بفرقة شعبية تقوم بعزف الأغانى والأناشيد الوطنية داخل القطار الذى تحول إلى مظاهرة لتفويض الجيش والهتاف للفريق السيسى وضد جماعة الاخوان وأنه من المقرر أى يصل القطار إلى محطة مدينة المنصورة الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم ومنه إلى ميدان الثورة والإفطار الجماعى بالميدان وداخل نقابة الفلاحين.

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