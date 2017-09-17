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«هيونداي» تكشف عن نسخة متطورة من المحركات في فرانكفورت

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«هيونداي» تكشف عن نسخة متطورة من المحركات في فرانكفورت «هيونداي» تكشف عن نسخة متطورة من المحركات في فرانكفورت

التحرير

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كشفت هيونداي، عن محرك يمكل نظام قوة دفع من الجيل الأحدث عالميًا، وذلك خلال مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وبحسب بيان صادر من "هيونداي موتور" الكورية، فإن الشركة كشفت عن محرك متطور ضمن نظام قوة دفع هو الأول الذي تطلقه في مجموعة "سمارت ستريم". ويتألف النظام من محرك بسعة 1600 CC مزود بشاحن "تربو" يعمل بالحقن المباشر للوقود وناقل حركة "سمارت ستريم" ثماني السرعات ذي قابضين.

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وأطلقت هيونداي في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، ثلاث سيارات موجهة للسوق الأوروبية، هي i30 N عالية الأداء، وسيارة "i30 فاستباك" الكوبيه خماسية الأبواب، وأخرى الرياضية المدمجة متعددة الأغراض "SUV” كونا.
ويشتمل محرك "سمارت ستريم" عدد من التقنيات الحديثة مثل "توقيت الصمامات المتغير"، الذي يعمل باستمرار على ضبط أوقات فتح الصمامات لدخول الوقود أو لخروج العادم، ليحسّن من توقيت عملها كي تلائم جميع سرعات المحرك وظروف تشغيله.

 

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