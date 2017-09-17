معسكر لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة الأزهر في أسيوط.. السبت

أسيوط - أسامة صديق:

يقيم فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، السبت المقبل، معسكرًا لاستقبال الطلاب الجدد وأولياء أمورهم، وذلك خلال أول أيام الدراسة بالجامعة.

وأوضح محيي أمين، مدير عام رعاية الشباب بفرع الجامعة، أن المعسكر يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي.

إلى ذلك، أشار مدير رعاية الشباب إلى أن المخيم الكشفي من المقرر تنفيذه جوار بوابة الجامعة الرئيسية في الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى يوم 29 من الشهر ذاته.

ويذكر أن المجلس الأعلى للأزهر قرر بدء العام الدراسي في جميع المعاهد يوم السبت المقبل.​