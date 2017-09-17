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ماكرون يستقبل 20 ألف شخص بمناسبة أيام التراث الأوروبية

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مصراوي Masrawy

ماكرون يستقبل 20 ألف شخص بمناسبة أيام التراث الأوروبية

11:11 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ماكرون يستقبل 20 ألف شخص بمناسبة أيام التراث الأوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت

باريس - (أ ف ب):

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في قصر الإليزيه، الأحد، حشدا ناهز 20 ألف زائر لمناسبة أيام التراث الأوروبية.

ولبى ماكرون بسرور واضح طلب أحد الزوار الذي توجه إليه بالقول "صورة مع سيدي الرئيس!".

والتقطت صورة جمعته بعشرات الزوار، رغم الأمطار التي هطلت بعد، ظهر الأحد، في ساحة الشرف في القصر.

وانتظر الزوار حتى الساعة الثامنة لدخول القصر حيث فتحت أبواب غالبية الصالات والحدائق المحيطة به باستثناء الأجنحة الخاصة ومركز القيادة "جوبيتير"، الذي يدير منه الرئيس ومستشاروه الأوضاع خلال الأزمات.

ويعتبر قصر الرئاسة الفرنسية أحد الأماكن التي تستقبل أكبر عدد من الزوار خلال أيام التراث الأوروبية، التي سجلت يومي السبت والأحد أكثر من 12 مليون زائر في 17 ألف موقع مفتوح للزيارات.

وحاول العديد من زوار الإليزيه إلقاء التحية أو مشاهدة بريجيت ماكرون بالإضافة الى "نيمو" الكلب الجديد الذي نزل على درج الشرف مع الرئيس.

وخلال تجولهم في صالونات الإليزيه الفخمة، فوجىء البعض بوجود تشققات في جدران القصر وآثار تقشير الطلاء.

وقال جان لويس دلبرا، وهو رجل أربعيني أتى من شمال فرنسا، "يجب تجديد كل هذا، لكن ربما لا يملكون المال؟".

ويتوقع إجراء أعمال تجديد للقصر الذي شيد قبل ثلاثة قرون في عام 1720.

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