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تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين لمتصب رئيس اقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين لمتصب رئيس اقليم كردستان

11:06 م الأحد 17 سبتمبر 2017

تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين لمتصب رئيس اقليم كردستان

رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني

أربيل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، اليوم الأحد، تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين لمنصب رئاسة اقليم كردستان للانتخابات العامة المقررة اجرائها مطلع شهرنوفمبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، حصلت وكالة الانباء الالمانية(د.ب. أ) على نسخة منه: إنه "تم تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين لمنصب رئاسة إقليم كردستان حتى 28 سبتمبر الجاري".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية ورئاسة اقليم كردستان بالتزامن في نوفمبر المقبل، فيما سيجري قبل ذلك استفتاء عام حول استقلال الاقليم في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

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