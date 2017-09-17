إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

رام الله - (أ ش أ):

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وذكر مصدر أمني فلسطيني بأن شابا يبلغ من العمر (19عاما)، أصيب بالرصاص في قدميه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان بأن شابا (19 عاما) كان يسير في الشارع بمحاذاة البرج العسكري عندما أطلق عليه الجنود المتواجدون في البرج النار وأصابوه برصاصتين في قدميه ووصفت جروحه بالمتوسطة.