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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

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مصراوي Masrawy

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

11:04 م الأحد 17 سبتمبر 2017

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وذكر مصدر أمني فلسطيني بأن شابا يبلغ من العمر (19عاما)، أصيب بالرصاص في قدميه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان بأن شابا (19 عاما) كان يسير في الشارع بمحاذاة البرج العسكري عندما أطلق عليه الجنود المتواجدون في البرج النار وأصابوه برصاصتين في قدميه ووصفت جروحه بالمتوسطة.

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مصراوي Masrawy

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