إغلاق مطار الملك الحسين الدولي بسبب انحراف طائرة أثناء الهبوط

عمان - (أ ش أ):

قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تأجيل كافة الرحلات، مساء اليوم الأحد، في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة (جنوبي الأردن).

وأعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر شريدة، تأجيل كافة الرحلات في مطار الملك الحسين الدولي، مساء اليوم، لحين الانتهاء من إزالة طائرة انحرفت اليوم لدى هبوطها في أرض المطار، مشيراً إلى أن كافة أعمال الإزالة للطائرة ستنتهي اليوم.

وكانت طائرة أردنية انحرفت، صباح اليوم، خلال هبوطها في مطار الملك حسين في محافظة العقبة، جنوب المملكة، دون وقوع إصابات.