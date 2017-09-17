شبهت نفسها بـ«القمر» و«أم كلثوم».. مواقف استفزت فيها أحلام الجمهور

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حالة من الجدل أثارتها المطربة الإماراتية أحلام بعدما قامت بنشر صور لها برفقة سيارتها الجديدة من ماركة "رولز رويس جوست"، والتي تصل قيمتها السوقية لمليون دولار.

وأطلت أحلام بفستانها الطويل بنفسجي اللون، وعلقت على الصورة من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كاتبة "لكل مقام مقال ولكل مقال مقام"، الأمر الذي اعتبره البعض غرور مبالغ فيه من أحلام.

موقف "أحلام" لم يكن الأول ولكنها أعتاد إثارة الجدل دائمًا بالعديد من المواقف التي أستفزت فيها الجمهور، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالي..

1- «iPhone X»

تفاعلت أحلام، مع إعلان شركة "آبل" عن أحدث هواتفها "iPhone X"، والذي يأتي مع خاصية "Face ID" القادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى الشاشة، خلال تغريدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصير "تويتر"، مشبهة وجهها بـ "القمر"، وإنها تخشى أن يوجه أحدهم الهاتف نحو القمر، فيخلط الهاتف بين جمال وجهها والقمر.

ولاقت هذه التغريدة تفاعلاً من متابعيها، فمنهم من سخر منها لثقتها العالية بجمالها، ومنهم من وجه بعض التعليقات القاسية.

2- «عمرو أديب»

قابلت أحلام دعوة الإعلامي عمرو أديب لاستضافتها ببرنامجه "كل يوم جمعة" المذاع على قناة "أون تي في"، بالرفض والهجوم عليه، وأبدت استيائها من "أديب"، بعد حواره مع الفنان راغب علامة والذي عرض خلاله مقطع فيديو ساخر لها.

ونشرت نص الرسالة الواردة إليها من أحد معدي البرنامج تحمل: "فنانة العرب السيدة أحلام، يشرفنا دعوتك لتكونِ الختام المسك لآخر حلقة من برنامج كل يوم جمعة الذي يُقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر محطتي "أون تي" و"أبوظبي تي في"، ويعتمد البرنامج على الأغاني اللايف، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو "أيلي العليا"، يتم تصوير الحلقة في بيروت يوم 28 يناير الجاري"، وعلّقت عليها قائلة: ""لن أمنحك شرف لقاء الملكة، ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم، لكن أحلم على قدك"، ولم تفصح الفنانة الإماراتية عن أسباب هذا الهجوم على "أديب".

3- «أراب أيدول»

أحدثت أحلام الجدل على "فيسبوك" بعد ظهروها في إحدى حلقات برنامج "أراب أيدول" بإطلالة جديدة عليها، و ميكب ولوك جديدين، إذ رأى البعض أنه مناسب وآخرون تداولوا السخرية عليه. وعلّق متابعوها على ذلك قائلين: "دة ميكب أحلام دة من احلى الحاجات فى 2016 والرووچ اتقلد كتيير محدش عرف يعملوا زيها"، وأضاف آخرون: "أحلام حاطة مكياج الهالويين".

4- «مقهورين من الملكة»

نشرت أحلام والتي تصف نفسها دائماً بـ"الملكة" على مواقع التواصل، مقطع فيديو لها هاجمت به جمهورها ومتابعيها قائلة: "بينشروا صور لي ويخربطون وجهي الجميل.. مقهورين من الملكة".

5- «ياسمينا»

شنت هجومها على الموهبة الشابة ياسمينا والتي اكتُشفت ببرنامج "أراب جوت تالنت"، والتي قالت أحلام عنها: "صوتها مستعار ويشبه صوت القربه خالي من الدوزان وانا ياسمينا بحبها ولها كريزما بس عاوزه سنين عشان تبدأ".

6- «إيران»

بعد موت مئات الحجاج في مكة المكرمة عام 2015، غرّدت أحلام عبر موقع تويتر قائلة: "إيران أنظارهم على الحرم.. إنتوا خليكم في حسينياتكم ووايد عليكم الحرم..آل سعود..السعوديه خط أحمر وبشوف حد يكتبها بالإيراني". وأضافت: "مبسوطه من المسبات اللي جاتني بعد هالتغريده ههههههه دليل اني ضربتكم ع الوتر الحساس تمام عادي عيشوا حياتكم".

7- «لو اعتزلت سأصبح داعية إسلامية»

أحدثت موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرّحت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً"، أنها إن اعتزلت الفن تفضل أن تكون داعية إسلامية، وأن هذا إحساس داخلي يراودها دائمًا، وتابعت: "لما بأقعد مع أصحابي جلسة ونس.. تلاقيني أسألهم أسئلة دينية وممكن أحكيلهم قصة من قصص الأنبياء".

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8- «أم كلثوم»

استنكر البعض لتغريدة "الملكة" على موقع تويتر، والتي كتبت بها: "هل تعلم أن السيدة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم توفيت في فبراير، وأن السيده أحلام الشامسي ولدت في فبراير، وبكذا نضمن لكم استمرار الفن الجميل"، وتحاول دائمًا مقارنة نفسها أم كلثوم عبر لقاءات تليفزيونية لها ولو على سبيل التلميح.

9- «كنتاكي»

حالة من السخرية والتهكم على أحلام، بعد أن ظهرت في إحدى حلقات "آراب أيدول"، وهي تصرخ: "بدي كنتاكي.. لو مفيش كنتاكي هاسوي مشكل كبير".

10-"اللبنانيون بائعو فلافل"

تداولت مقطع فيديو يسخر من بائعي الفلافل، ووصفت اللبنانيين بأنهم "بائعو الفلافل"، وقالت خلال تغريدة لها: "وأنا بقول للشحاتين بدل ما يتكلموا عن راسهم.. يلموا الزبالة اللي ملت الشوارع".





11- «خادمتها»

حالة من الجدل أثارتها أيضًا بعدما قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، احتفلت فيه بعيد ميلاد إحدى خادماتها وقدمت لها هدية عبارة عن علبة صغيرة تحتوي على حلق ألماس، أثار إعجاب ودهشة وسعادة الخادمة، ولكنه عرضها للانتقدات من قبل متابعيها بسبب نشر مقطع الفيديو وتباهيها بمجاملة خادمتها.

12- «فستان»

على الرغم من أنه يحمل توقيع دار "غوتشي" العالمي، إلا أنها تعرضت لسيل من السخرية من قبل الجمهور بسبب فستانها الذي ارتدته في حفلها الأخير في لندن، حيث شبّه البعض الفستان بقشرة حبة البونبون، أو الشكل المزوّد بكشاكش كثيرة.





13- زوج نانسي عجرم

خلال أحد المؤتمرات الصحفية للجنه تحكيم برنامج "أراب أيدول"، ناوش المطرب راغب علامة أحلام وقال إن "ستايل" النجمة نانسي عجرم يختلف عن أحلام، فالأخيرة تحب المجوهرات كثيرًا على عكس نانسي، وهو ما دفع أحلام للرد "يمكن زوجها بخيل ما بيشتريلها مجوهرات"، وهو الأمر الذي أحرج "نانسي" وقتها.

14- «مسرح أوبرا الكويت»

أثارت إطلالتها في حفلها على مسرح أوبرا الكويت، لسخرية عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت أحلام في الحفل بإطلالتين، كانت الأولى لأحلام بفستان أسود أنيق تتخلله الكثير من الألوان، حاز على إعجاب جمهورها، بينما كانت إطلالتها الثانية فكان فستانًا زهريًا طويلًا لامعًا بأكتاف من الريش، وهو ما أثار سخرية جمهورها بشدة، وعبّروا عن عدم إعجابهم.

15- برنامج «ذا كوين»

أثارت "أحلام" استفزز جمهورها بسبب برنامج "ذا كوين"، الذي قدمته ونالت بسببه العديد من الانتقادات بسبب أسلوب تعاملها مع المشتركين، الذي تقوم فكرته حول 25 متسابقًا من أجل نيل شرف صداقة "الملكة" في حياتها الشخصية.

أعلنت بعد ذلك قناة " دبي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقف بث البرنامج وجاء البيان: "نزولًا عند رغبة المشاهدين ومراعاةً لمطلب الجمهور، تعلن قناة دبي إيقاف بث برنامج ذا كوين".