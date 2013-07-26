بالصور.. مسيرة حاشدة بسيدى سالم فى كفر الشيخ لتأييد الجيش

شهدت مدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، خروج المتظاهرين اليوم من المسجد الكبير بسيدى سالم فى مسيرة حاشدة مؤيدة للجيش المصرى، مرددين هتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين ومناصرة للجيش والشرطة.

كما تناول خطيب الجمعة فى المسجد الكبير جهود الجيش والشرطة فى حفظ الأمن وضرورة وحدة الصف بين المصريين، وردد المشاركون فى المظاهرات مطالبات الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب وشارك فى المظاهرات جميع القوى السياسية والأهالى واتجهت المسيرة من أمام المسجد الكبير بسيدى سالم إلى مركز الشرطة ثم شارع السادات لتطوف بالمدينة وشوارعها.