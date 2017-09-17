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«ترمس وبطاطا».. مسن يتحدى مصاعب الحياة بـ15 جنيها يوميا (صور)

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التحرير

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بخلاف الكثير من الشباب، لا يستطيع عم أحمد الجلوس في المنزل، ففي الصيف يدفع بيديه الضعيفتين عربة ترمس لمسافة 8 كيلو مترات يوميًا، وبالشتاء يدفع نفس العربة لكنها تحمل فرن بطاطا صغيرا، ليتحصل من عرق جبينه على جنيهات معدودة يكفي بها أسرته.

يعول أحمد بخيت محفوظ صاحب الـ68 عاما، أسرة مكونة من أربعة أفراد، في بيته بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمالي سوهاج.

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لم يستطع عم أحمد أن يتزوج في سن الشباب بسبب ظروفه المادية فأقدم على «إتمام نصف دينه» بعمر الخمسين، ورزقه الله بولدين «مروان 16 عاما ومحمد 6 أعوام»يعيش بدفئهما في منزل متواضع.

يرى عم أحمد أن الحياة رحلة كفاح طويلة، يحاول فيها أن يعيش مستور الحال حتى وإن كانت الجنيهات التي يتحصل عليها يوميًا 15 جنيهًا، ففمه يردد: «الحمد لله أنا أحسن من غيري».

وأوضح الرجل الستينى، أنه قارب على 70 عامًا والدولة تعطيه معاشًا شهريًا 450 جنيهًا «معاش ضمان»، مضيفًا: «لا يكفونني سداد الكهرباء والمياه وشراء الطعام والأدوية ومتطلبات المعيشة».

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وأضاف عم أحمد لـ"التحرير": «لدي عربة خربانة أدفعها بيدي يوميا 8 كيلو مترات لبيع الترمس في الصيف والبطاطا في الشتاء لكي أتقوت منها أنا وأطفالي وزوجتي طعام يومي».
 
واستكمل: «ما أتحصل عليه يوميا 12 جنيها أو 15 جنيها متتصرفش عليه بيت»، لكن عم أحمد يتمنى تطوير عمله باستخدام عربة حديثة مصرح بها من المحافظة: «نفسي في عربة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية آكل منها عيش ورزق حلال حتى أن أستريح من عناء وشقاء الدنيا بالموت».

 

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واستغل عم أحمد حديثه لـ"التحرير" ليوجه رسالته إلى محافظ سوهاج بتوفير العربة التي يحلم بالعمل عليها لتساعده على مصاعب الحياة.

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التحرير

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