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مطار القاهرة يُفرج عن شحنة نظائر مشعة قادمة من ألمانيا

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة يُفرج عن شحنة نظائر مشعة قادمة من ألمانيا

10:40 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مطار القاهرة يُفرج عن شحنة نظائر مشعة قادمة من ألمانيا

كتب- طه عبيد:

قامت سلطات الأمن بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من ألمانيا لاستخدامها في علاج الأورام السرطانية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن الشحنة وصلت على الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية القادمة من فرانكفورت، داخل 155 طرداً بوزن بلغ نحو 852 كيلو جرام.

وأوضحت المصادر أن الشحنة وصلت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال علاج الأورام السرطانية، وتم الإفراج عنها بعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.

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