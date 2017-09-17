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كلاكيت تاني مرة بالغربية.. إخواني يتبرأ من الجماعة بلافتة في الشارع

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مصراوي Masrawy

كلاكيت تاني مرة بالغربية.. إخواني يتبرأ من الجماعة بلافتة في الشارع

10:42 م الأحد 17 سبتمبر 2017

كلاكيت تاني مرة بالغربية.. إخواني يتبرأ من الجماعة بلافتة في الشارع

إخواني يتبرأ من الجماعة بلافتة في الشارع

الغربية - مروة شاهين:

في واقعة هي الثانية في محافظة الغربية، أعلن مدرس من قرية تفهنا العزب الحدودية التي تقع على طريق "زفتي - القاهرة"، اليوم الأحد، تبرؤة من جماعة الإخوان، وانشقاقه عنها.

وبلافتة علقها في أحد شوارع قريته، كتب إبراهيم أبوشحاتة مدرس مادة التاريخ بمجمع مدارس القرية عبارة: "تحيا ولا لجماعة الإخوان الإرهابية"، معلنًا انتهاء انضمامه للجماعة لعدم إيمانه بأفكارها وميولها السياسية التي تهدف إلى تكدير أمن والسلم الشارع وترويع حياة المواطنين.

وقبل يومين، أعلن الدكتور فوزي خفاجي رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى السنطة، الإخواني السابق، تبرؤه من جماعة الإخوان، وعلق لافتة بأحد شوارع مدينته دون بها: "الدكتور فوزي عبد الحميد خفاجي رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنطة إخواني سابق يتبرأ من جماعة الإخوان الإرهابية".​

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