الزمالك يتخطى كمين الداخلية بثلاثية في الدوري المصري

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اكتسح نادي الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري.

واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد سقوط عبدالله جمعة، وسط اعتراض من لاعبي الداخلية، ونجح محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك المنضم للفريق من طلائع الجيش في ترجمة ركلة الجزء لهدف في الدقيقة 59 من أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 66، أرسل أحمد مدبولي كرة داخل منطقة الجزاء لعبدالله جمعة الذي سددها بقدمه اليسرى في شباك الداخلية محرزًا الهدف الثاني للقلعة البيضاء.

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وعزز "روقة" تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 78 من تسديدة أرضية رائعة في شباك الغرباوي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لأربعة نقاط، بينما يتجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة في المركز الـ17 وقبل الأخير.