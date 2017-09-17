طبيب الإسماعيلي يعلن إصابة ثنائى الدراويش فى لقاء المقاولون العرب

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أكد مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، أن عمر جمال ومحمود متولي ثنائي الفريق تعرضا للإصابة خلال مباراة الدراويش أمام المقاولون العرب، في المباراة التى جمعت بينهم الليلة، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من عمر الدورى الممتاز.

وأضاف «الباز» أن عمر جمال تعرض لكدمة قوية فى القدم بينما أصيب متولي بكدمة فى الصدر لن تؤثر عليهما في المشاركة خلال المباراة القادمة أمام الأسيوطى سبورت.

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وكان قد إنتهت مباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام.