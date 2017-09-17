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وليد فارس: أبلغت أمريكا أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية (فيديو)

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وليد فارس: أبلغت أمريكا أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية (فيديو) وليد فارس: أبلغت أمريكا أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية (فيديو)

التحرير

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قال وليد فارس، أمين المجموعة الأطلسية النيابية لمكافحة الإرهاب، إن المجتمع الدولي بدأ يتحرك تجاه مفهوم الإرهاب لوضع استراتيجية لموجهته.

 وأكد فارس، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن التمويلات التي كانت تعطى لجماعة الإخوان؛ خلقت مؤسسات فكرية إرهابية.

وطالب مجلس الأمن بالتحرك السريع تجاه الأفكار المتطرفة، متابعًا "على أمريكا أن تتعامل مع مكافحة الإرهاب بطريقة أفضل".

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وأشار إلى أن قوة المجتمع المدني أكر المؤسسات الحكومية في الوصل إلى إدارة ، موضحًا أنه أبلغ المشرعين الأمريكيين أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية كبرى.

واختتم "فارس"، أن ترامب قام بإبلاغ الأمير تميم أن يغير موقفه من دعم الإرهاب.

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التحرير

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