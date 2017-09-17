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التعادل السلبي يحسم مواجهة أهلي طرابلس والنجم الساحلي في دوري الأبطال

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التعادل السلبي يحسم مواجهة أهلي طرابلس والنجم الساحلي في دوري الأبطال التعادل السلبي يحسم مواجهة أهلي طرابلس والنجم الساحلي في دوري الأبطال

التحرير

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تعادل فريق النجم الساحلي مع أهلي طرابلس الليبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفشل أهلي طرابلس في تحقيق الفوز رغم أن النجم الساحلي أكمل المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 39 بالشوط الأول بعدما تلقى البرازيلي كوستا بطاقة حمراء مباشرة لاعتدائه على مدافع أهلي طرابلس بدون كرة.

وشارك المهاجم المصري عمرو مرعي بديلا في دقائق قليلة، في المباراة بعد دخوله في الدقيقة 89 بدلًا من إيهاب المساكني.

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يذكر أن أهلي طرابلس يخوض مباراة اليوم علي برج العرب بدلًا من استضافة النجم في ليبيا لمنع إقامة المباريات هناك بسبب الأوضاع الامنية.

 

 

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التحرير

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