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بمشاركة غالي.. النصر يتعادل مع أهلى جدة في الدورى السعودى

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بمشاركة غالي.. النصر يتعادل مع أهلى جدة في الدورى السعودى بمشاركة غالي.. النصر يتعادل مع أهلى جدة في الدورى السعودى

التحرير

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تعادل فريق النصر السعودى مع نظيره أهلى جدة، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى السعودى.

وشهد اللقاء مشاركة حسام غالى والمحترف فى صفوف فريق النصر السعودى.

تقدم أهلى جده عن طريق اللاعب يوانيس فيتزفاتزيديس فى الدقيقة الـ8، قبل أن ينجح اللاعب ويليام جيبور من معادلة النتيجة لفريق النصر فى الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ5 فى المركز الخامس، بينما إرتفع رصيد أهلى جدة إلى النقطة الـ4 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى السعودى.

 

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التحرير

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