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البحيرة تتزين للاحتفال بالانتصار على حملة «فريزر»

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البحيرة تتزين للاحتفال بالانتصار على حملة «فريزر» البحيرة تتزين للاحتفال بالانتصار على حملة «فريزر»

التحرير

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تزينت محافظة البحيرة، واستعدت للاحتفال بالعيد القومي، والذي سينطلق من مدينة رشيد يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 19 سبتمبر.

وتفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اليوم الأحد مدينة رشيد لمراجعة الاستعدادات النهائية الخاصة بمظاهر الاحتفال، وذلك في ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

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كما تفقدت المحافظ عددًا من المواقع والمشروعات التنموية الجديدة داخل المدينة ومنها مجمع مواقف السيارات الجديد وأعمال التطوير بالكورنيش ومنطقة أبو مندور وعدد من المناطق الأثرية برشيد.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالات المحافظة بالعيد القومى سوف تنطلق من مدينة رشيد بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وضيوف المحافظة من الوزراء حيث سيتم إيقاد شعلة بميدان الحرية من أمام مجلس المدينة، تبدأ بعد مراسم الاحتفال بمنطقة أبو مندور التى تم تطويرها مؤخرًا، كما سيتم تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة فى العديد من القطاعات بمدينة رشيد.

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التحرير

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