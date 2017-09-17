​زاهي حواس: مؤتمر الشمول المالي دعاية عالمية لمصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أن مؤتمر الشمول المالي - الذي اختتمت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ - بمثابة دعاية عالمية لمصر، مشيدًا بالتنظيم العالمي للمؤتمر الذي يظهر الصورة الحقيقية لمصر بالخارج ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الى مصر.

وأشار حواس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد-، إلى أنه ألقى محاضرة عن الآثار المصرية والاكتشافات المهمة في حفل ختام المؤتمر بحضور أكثر من 1500 شخص أمام نموذج رائع من معبد أبو سمبل في مشهد أسطوري بمنطقة نبق، وذلك في إطار احتفال مصر هذا العام بمرور 200 عامًا على اكتشاف معبدي أبو سمبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد الخميس الماضي افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي بشرم الشيخ والذي عقد على مدى يومين بمشاركة وفود وممثلي 95 دولة إلى جانب خبراء في مجال المال.