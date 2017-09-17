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مصدر: إزالة جميع مخلفات محمية الغابة المتحجرة.. وبدء عمل "المدقات​"

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مصراوي Masrawy

مصدر: إزالة جميع مخلفات محمية الغابة المتحجرة.. وبدء عمل "المدقات​"

10:28 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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كتبت- مادي غيث:

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من إزالة جميع المخلفات في محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز الموقع وسيتم وضع لوحات توضح تفاصيل المشروع أمام بوابة المحمية ناحية الجامعة الألمانية.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أنه تمت إزالة جميع المخلفات داخل المحمية والتي تبلغ ٣٠ ألف متر مكعب، وتم نقلها إلى المقالب العمومية مثل مقلب المنطقة الصناعية بالقاهره الجديدة.

وأكد المصدر أنه بداية من غدًا الإثنين سيتم تحديد وتجهيز مسارات (مدقات) الزيارة والتنزه داخل المحمية في إطار مشروع تطوير المحمية الذي يقوم به فريق عمل المحمية وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

وأوضح أن الفريق سيعمل على تجهيز ٤ كيلو متر2 مدقات داخل المحمية، وذلك لتسهيل الزيارات على أن يتم فتح المحمية أمام الجمهور للزيارة فور انتهاء مشروع التطوير نهاية العام الجاري.

وتقع محمية الغابة المتحجرة على بعد حوالي 18 كيلو مترًا شرق حي المعادي بمحافظة القاهرة وبالتحديد في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس) شمال طريق القطامية العين السخنة حيث تبلغ مساحتها حوالي 7 كم2.

وتم إعلان منطقة الغابة المتحجرة محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 واستبعاد جزء من محمية الغابة المتحجرة نتيجة فقدة للتنوع البيولوجى ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.

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