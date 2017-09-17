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السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

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مصراوي Masrawy

وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

10:27 م الأحد 17 سبتمبر 2017

السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

عادل الجبير وريكس تيلرسون

واشنطن - (د ب أ):

التقى، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وأبرز القضايا والمستجدات إقليميا ودولياً،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن تيلرسون قد قام بجولة خليجية، في شهر يوليو الماضي، زار لتخفيف التوتر بين قطر و السعودية والبحرين والإمارات ومصر دون احراز أي تقدم.

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