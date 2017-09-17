السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
10:27 م الأحد 17 سبتمبر 2017
عادل الجبير وريكس تيلرسون
واشنطن - (د ب أ):
التقى، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وأبرز القضايا والمستجدات إقليميا ودولياً،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
يذكر أن تيلرسون قد قام بجولة خليجية، في شهر يوليو الماضي، زار لتخفيف التوتر بين قطر و السعودية والبحرين والإمارات ومصر دون احراز أي تقدم.
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