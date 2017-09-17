ميركل تعد بتوسيع نطاق الرقمنة في ألمانيا بعد فوزها في الانتخابات

برلين - (د ب أ):

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوسيع نطاق الرقمنة في ألمانيا في حال فازت في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في ردها على سؤال وجهه طفل في " مؤتمر صحافة الأطفال" في مقر الحملة الانتخابية لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي.

وكان الطفل قد سأل ميركل عن الذي ستفعله كرئيسة للحكومة خلال الدورة التشريعية المقبلة، وأجابت ميركل بقولها إن ألمانيا يجب أن تمضي قدما بصورة أسرع في توسيع شبكة الإنترنت، ولفتت إلى أنها تعتزم استقدام خبراء دوليين للاستفادة من الدول الأخرى في هذا المجال.

واعترفت ميركل أن هناك "دولا في العالم أسرع كثيرا منا في هذا المجال".

واتهمت ميركل الكسندر جاولاند، متصدر مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، بشكل غير مباشر بالعنصرية بسبب تصريحات طالب فيها " بالتخلص" من ايدان اوزوجوز، مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج في الأناضول".

وقالت ميركل إن: " هذا عنصرية ويجب على الجميع أن ينهضوا وأنا بطبيعة الحال كمستشارة على وجه خاص تماما".

واستمر: "مؤتمر صحافة الأطفال" لمدة نحو 60 دقيقة، وكان المؤتمر جزءا من "يوم العائلة" الذي دعت ميركل إليه الآباء والأبناء وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية.

وحضر المؤتمر أكثر من مئة طفل, وأطلق الحزب المسيحي شعار "من أجل ألمانيا نعيش فيها بشكل جيد وسعيد".