المعمول بالجوز



المقادير:

-500 غرام (كوبان) من السميد

-500 غرام (كوبان) من سميد فرخة (طحين الفرخة)

-100 غرام (نصف كوب) من بودرة السكر أو السكر العادي

-100 غرام (نصف كوب) من بودرة الحليب

-400 غرام (كوبان متوسطا الحجم) من السمن الطري

-10 غرامات (ملعقة كبيرة) من الخميرة

-150 ملليلتراً (نصف كوب) من ماء الزهر

-150 ملليلتراً (نصف كوب) من ماء الورد

طريقة التحضير:

1- يضاف كلّ من السميد وسميد الفرخة والسكر والحليب المجفف في وعاء، وتخلط هذه المقادير مع بعضها البعض.

2- عندما يذوب السمن ويصبح سائلاً، يوضع فوق المكوّنات الجافّة، ثم تخفق هذه المقادير بواسطة الملعقة أولاً، ثم تعجن باليد جيداً بعد أن يبرد السمن في داخلها.

3- تدع هذه العجينة لترتاح لمدة 3 ساعات في الصيف، و24 ساعة في الشتاء.

4- بعد مرور 3 ساعات، تضاف الخميرة، مع العجن باليد، ثم يسكب كلّ من ماء الزهر وماء الورد والماء النقي حسب الحاجة، مع العجن جيداً، حتى تتماسك العجينة وتصبح جاهزة.

5- تؤخذ كميّة قليلة من العجينة لصنع كرة، ثم تفتح باليد وتحشى، لتقفل بعدها وتوضع في قالب الخشب المخصص للمعمول.

6- تدع العجينة لترتاح قليلاً.وفي هذه الأثناء، يحمى الفرن على حرارة متوسطة، ويخبز المعمول في الفرن من 10 إلى 15 دقيقة، أي حتى يصبح لون حبات المعمول زهرياً.

ملاحظة "الشيف":تنثر بودرة السكر على المعمول بالفستق الحلبي والجوز فقط.

(هذه المقادير تكفي لعشرة أشخاص).

لحشو الجوز:

-200 غرام من الجوز

-50 غراماً من الكاجو

-80 غراماً من السكر

-ملعقة كبيرة من ماء الزهر

طريقة التحضير:

1- يطحن الجوز قليلاً، ثم يضاف الكاجو والسكر وماء الزهر إليه.

2- يخفق هذا الخليط حتى يتجانس، ويصبح جاهزاً ليحشى به المعمول.

نصيحة "الشيف":

استخدام كميّة قليلة من الكاجو يهدف إلى التخفيف من حدّة طعم الجوز.