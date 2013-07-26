المعمول بالجوز

المقادير:
-500 غرام (كوبان) من السميد
-500 غرام (كوبان) من سميد فرخة (طحين الفرخة)
-100 غرام (نصف كوب) من بودرة السكر أو السكر العادي
-100 غرام (نصف كوب) من بودرة الحليب
-400 غرام (كوبان متوسطا الحجم) من السمن الطري
-10 غرامات (ملعقة كبيرة) من الخميرة
-150 ملليلتراً (نصف كوب) من ماء الزهر
-150 ملليلتراً (نصف كوب) من ماء الورد
طريقة التحضير:
1- يضاف كلّ من السميد وسميد الفرخة والسكر والحليب المجفف في وعاء، وتخلط هذه المقادير مع بعضها البعض.
2- عندما يذوب السمن ويصبح سائلاً، يوضع فوق المكوّنات الجافّة، ثم تخفق هذه المقادير بواسطة الملعقة أولاً، ثم تعجن باليد جيداً بعد أن يبرد السمن في داخلها.
3- تدع هذه العجينة لترتاح لمدة 3 ساعات في الصيف، و24 ساعة في الشتاء.
4- بعد مرور 3 ساعات، تضاف الخميرة، مع العجن باليد، ثم يسكب كلّ من ماء الزهر وماء الورد والماء النقي حسب الحاجة، مع العجن جيداً، حتى تتماسك العجينة وتصبح جاهزة.
5- تؤخذ كميّة قليلة من العجينة لصنع كرة، ثم تفتح باليد وتحشى، لتقفل بعدها وتوضع في قالب الخشب المخصص للمعمول.
6- تدع العجينة لترتاح قليلاً.وفي هذه الأثناء، يحمى الفرن على حرارة متوسطة، ويخبز المعمول في الفرن من 10 إلى 15 دقيقة، أي حتى يصبح لون حبات المعمول زهرياً.
ملاحظة "الشيف":تنثر بودرة السكر على المعمول بالفستق الحلبي والجوز فقط.
(هذه المقادير تكفي لعشرة أشخاص).
لحشو الجوز:
-200 غرام من الجوز
-50 غراماً من الكاجو
-80 غراماً من السكر
-ملعقة كبيرة من ماء الزهر
طريقة التحضير:
1- يطحن الجوز قليلاً، ثم يضاف الكاجو والسكر وماء الزهر إليه.
2- يخفق هذا الخليط حتى يتجانس، ويصبح جاهزاً ليحشى به المعمول.
نصيحة "الشيف":
استخدام كميّة قليلة من الكاجو يهدف إلى التخفيف من حدّة طعم الجوز.