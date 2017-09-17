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إقليم كردستان العراق: الاستفتاء سيجري في موعده

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مصراوي Masrawy

إقليم كردستان العراق: الاستفتاء سيجري في موعده

10:23 م الأحد 17 سبتمبر 2017

إقليم كردستان العراق: الاستفتاء سيجري في موعده

إقليم كردستان العراق

بغداد - (أ ش أ):

أكد إقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء استقلاله عن السلطة المركزية في بغداد بموعده المحدد يوم 25 سبتمبر، وذلك عقب اجتماع للجنة العليا للاستفتاء التي درست مقترحات كانت قد تقدمت بها جهات عدة.

وقالت رئاسة مجلس إقليم كردستان العراق في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز"، الأحد، إن العمل مستمر في الإجراءات القانونية والعملية للاستفتاء لطالما لم تحتوي المقترحات التي طرحت على القيادة السياسية في كردستان على الضمانات التي تنال رضاء وموافقة الشعب الكردي.

وشدد البيان على الاستمرار في الحوار والتفاوض مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي وبروح بناءة ومسؤولة، من أجل ضمان حق تقرير المصير.

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