رئيس جامعة أسوان يبحث زيادة الطلاب الوافدين مع وفد كويتي

أسوان - إيهاب عمران:

التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، وفد اتحاد الطلاب الكويتيين، برئاسة صالح العوني رئيس الاتحاد، وصلاح العازمي نائب رئيس الاتحاد، وذلك لبحث سبل التعاون واستقطاب الطلاب الوافدين لجميع الكليات بجامعة أسوان.

وأوضح غلاب أن جامعة أسوان تتميز بالتفرد على مستوى الجامعات بتخصصات دقيقة تتناسب مع طبيعة وموقع محافظة أسوان السياحية.

وقال: "إننا نهدف إلى السياحة التعليمية ونعمل على استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية وخاصة دولة الكويت الشقيقة".

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الوفد شكره لرئيس جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس، فيما قدم الوفد درع الاتحاد لرئيس الجامعة.