صاحب فضيحة نيويورك: أنا طباخ مش حرامي ومش هطلع في الإعلام تاني (فيديو)

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استنكر حاتم الجمسي، صاحب مطعم في نيويورك الذي يظهر على الفضائيات بصفة محلل سياسي، حالة الجدل والهجوم الذي شنه البعض حول ظهوره في الإعلام.

وقال الجمسي، خلال أول مداخلة هاتفية له مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه لن يظهر في الإعلام مرة أخرى، بعد الهجوم الشرس الذي تعرض لها من الكثير.

وتابع، "مش عارف ليه الناس هاجمتني، معملتش جريمة فيه ناس كتير بتتطلع تتكلم في الإعلام، كنت أتمنى الناس تقرأ مقالاتي دون النظر لأني طباخ، هو الطباخ مينفعش يتكلم في السياسة يعني؟".

واستكمل، "هل هناك جامعة لتخريج الخبراء الاستراتيجيين حتى أدخلها؟، وهل كل من يظهر على التليفزيون يجب أن يكون حاصلا على الدكتوراه؟".

وأشار الجمسي إلى أن الشئ الجميل في الولايات المتحدة أنها تعلمك ان تعمل دون خجل، :"انا متعلم وأستعد لماجيستير في العلاقات الدولية، وفخور أني ببيع سندوتشات وبقدم ثقافة مميزة عن بلدي، الحمد لله أنهم قالوا صاحب مطعم وليس حرامي، أنا بعشق تراب مصر".