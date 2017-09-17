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الدمرداش: الأكاديميون يبيعوا سندوتشات لما الطباخين يحللوا سياسة (فيديو)

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الدمرداش: الأكاديميون يبيعوا سندوتشات لما الطباخين يحللوا سياسة (فيديو) الدمرداش: الأكاديميون يبيعوا سندوتشات لما الطباخين يحللوا سياسة (فيديو)

التحرير

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استنكر الإعلامي معتز الدمرداش، عمل طباخ يدعى حاتم الجمسي، في مهنة التحليل السياسي، قائلا: "لما الطباخين يحللوا سياسة، يبقى أستاذة الجامعات اللي تعبوا 30 سنة يبيعوا سندوتشات".

وأضاف الدمرداش، خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "حديث الفضائيات مع حاتم عن الشأن الأمريكي  ترسخ في ذهنه أنه من الممكن أن يعمل بمهنة التحليل السياسي فهو أعجب بالفكرة، وقرر أخذ ماجيستير في العلاقات الدولية".

وتابع، "الراجل دة فرح بنفسه، لاقي الناس بتكلمه وبتقوله إحنا قناة كذا وعاوزين نأخد رأيك في الشأن الأمريكي ليه ميتكلمش ويحب موضوع التحليل؟".

 

 

 

 

 

 

 

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التحرير

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