مفاجأة.. طبيب الغربية المتبرئ من الإخوان: «ماكنتش منتمي ليهم» (صور)

التحرير

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كتب – محمد عباس

قال الدكتور فوزي خفاجي، رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنطة، في محافظة الغربية، إنه لم يكن منتميا لجماعة الإخوان المحظورة، مثلما روج البعض ذلك، ولم يكن قياديًا في الجماعة.

وعلق خفاجي لافتة تبرأ خلالها من جماعة الإخوان، مما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنطة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، إلى أن فكرة تعليق لافتة كان الهدف منها إيصال الحقيقة لجيرانه وسكان المناطق المجاورة، يأنه لم يكن عضوا في جماعة الإخوان، حتى يسلم من شرور البعض، والتهديدات المستمرة بالإبلاغ عنه مع أي خلاف حتى لو كان خلافًا شخصيًا.

وأوضح أن كتابة جملة "إخواني سابق"، جاءت مجازًا بما يتناسب مع اعتقاد الناس، بانضمامه وتبيعيته لـ«لإخوان المحظورة»، لافتا إلى أن هذا الاعتقاد كان بسبب تأييده الرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، وقيامه بوضع صوره على سيارته الخاصة وهي مميزة بالنسبة للناس، وأيضا سابقة حصوله على توكيل وقتها للإشراف على اللجان الانتخابية كمندوب عن مرسي.

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وأضاف خفاجي: «دا كان في الوقت اللي كان مرشح فيه ومكنش حد يعرف نوايا الإخوان والأغلبية من الشعب اختارته، وكنا لسة خارجين من ثورة يناير، وكل المسؤولين في البلد كانوا بيقعدوا وقتها مع الإخوان ورموزهم باعتبارهم فصيل ضمن ثورة يناير، حتى عدد كبير من الثوار انتخبوا مرسي وأيدوه».

وتابع رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنطة: «أتعرض لتهديدات أنا وأولادي»، وذكر أنه تعرض للسرقة من سيدة كانت تعمل بالعيادة الخاصة به، استولت على مبلغ 10 آلاف جنيه، وفور توجهه لاتخاذ الإجراءات القانونية هددته بالإبلاغ عنه بأنه إخواني، واستكمل: «معرفتش أعمل حاجة ومرجعتش فلوسي».



واستطرد: «كنت بلاقي ابتزاز من ناس كتير، ولو اختلفت مع حد حتى خلاف شخصي، يقول دا إخوان ويهدد بالإبلاغ عني، كما هجرت إحدى السيدات التردد على العيادة بزعم أنني أنتمي للإخوان، وعندما تفاقت الأزمة وتزايدت بشكل كبير وأصبحت مهددا في كل وقت، لجأت لهذه اللافتة».

ولم ينف رئيس قسم العلاج الطبيعي أنه توجه إلى ميدان رابعة العدوية وقت اعتصام جماعة الإخوان، مستدركا: «بعد انتشار أخبار إعلامية بوجود أسلحة نارية وذخائر وأسلحة داخل الاعتصام، توجهت إلى هناك كفضول لدي وحب استطلاع لمعرفة الحقيقة ولم أشاهد ذلك، واستمرت زيارتي نحو ساعتين فقط، ولم أعتصم معهم».



واختتم حديثه مؤكدا: «معتصمتش في رابعة يوم واحد، ولا حتى ربع يوم».