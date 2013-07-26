بدء مسيرة "جمعة الفرقان" لتحالف دعم الشرعية بالفيوم

بدأ التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالفيوم فعاليات جمعة الفرقان "ضد الانقلاب" وخرجت عدة مسيرات من مساجد "الشبان المسلمين - المعلمين - دار الرماد - عبد الله وهبى" بمدينة الفيوم والتقت المسيرات بشارعى الحرية والجمهورية وطافت عددا من شوارع مدينة الفيوم وعددا من الأحياء مثل الفوال والبارودية والمبيضة والصوفى وصرح المشاركون فى المسيرة بأنهم عقب انتهاء مسيرتهم سيتجمعون بميدان السواقى وسط المدينة، حيث يقام إفطار مجمع بالميدان وتؤدى صلوات المغرب والعشاء والتراويح ويعقد مؤتمر جماهيرى وتمتد الفعاليات حتى صلاة الفجر.

جدير بالذكر، أن ميدان السواقى يشهد توافد المواطنين وممثلى القوى الوطنية والأحزاب السياسية على الميدان لإعلان تفويضهم للجيش لمواجهة الإرهاب، وسيتم عمل إفطار جماعى فى الميدان بمشاركة عدد من الأقباط الذين أعلنوا صيامهم اليوم.